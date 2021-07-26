Україна та Ізраїль обговорили взаємне визнання COVID-сертифікатів

Представники урядів України та Ізраїлю обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Сторони обмінялися інформацією про стан їх обробки, зокрема приведення змісту сертифікатів вимогам обох країн і нормам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Ізраїлі .

"26 липня 2021 року за сприяння Посольства України відбулася онлайн зустріч представників міністерств і відомств України та Ізраїлю (технічних команд), залучених у заходах щодо впровадження "Ковідних сертифікатів" для подорожей за кордон", - йдеться в повідомленні української дипмісії.

Відзначається, що в ході переговорів сторони обмінялися інформацією про стан обробки covid-сертифікатів, зокрема приведення їх змісту у відповідність з правилами обох країн і нормами ВООЗ.

Під час зустрічі посол України Євген Корнійчук наголосив на необхідності якнайшвидшого та безумовного підписання міжурядової угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19. За його словами, це дозволить, зокрема, організувати безпечне відвідування України ізраїльськими паломниками під час святкування єврейського Нового року Рош ха Шана.

"Проєкт зазначеної угоди ще в травні був переданий ізраїльською стороною на узгодження і фактично повністю опрацьований", - підкреслив посол.