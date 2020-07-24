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Україна змінила критерії для держав зі значним рівнем COVID-19

Україна, П'ятниця 24 липня 2020 22:11
Україна змінила критерії для держав зі значним рівнем COVID-19
Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

При поверненні з цих держав необхідна самоізоляція

Україна змінила критерії, за якими країни поділяють на "червоні" та "зелені" за рівнем поширення коронавірусу. При прибутті з "зелених" країн громадяни звільняються від обов'язкової самоізоляції.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів про продовження карантину.

Відтепер державою зі значним поширенням COVID-19 буде вважатися така країна, в якій наявна хоч одна з цих ознак:

  • кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;
  • приріст нових випадків COVID-19 за останні 14 днів у порівнянні з попередніми 14 днями становить більш як 30 відсотків.

Перелік держав зі значним поширенням COVID-19 формуватиметься та переглядатиметься кожні 7 днів Міністерством охорони здоров'я України.

Якщо особа прибуває в Україні з країни "червоної" зони, то вона повинна пройти двотижневу самоізоляцію або обсервацію. Однак, якщо особа при перетині кордону пройде перевірку на COVID-19, то її самоізоляція припиниться після отримання негативного результату.

Зазначимо, раніше до "червоного" списку потрапляли країни, у яких показник захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч населення становив понад 55 випадків.

Нагадаємо, після останнього оновлення, список "безпечних" поповнився 9 країнами; до "зеленого" списку потрапили Болгарія, Мальдіви та ОАЕ.

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