Україна інфікована страхом. Майдан: 6 років без правди - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Як зустрічають українців, евакуйованих з Китаю?
Що ми знаємо про події Майдану 6 років потому?
Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ, Президент Грузії (2004 - 2013);
ОЛЕНА ЛУКАШ, Міністр юстиції України (2013 - 2014);
СЕРГІЙ ГОРБАТЮК, Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ (2014 - 2019);
ОЛЕКСАНДР ГОРОШИНСЬКИЙ, Адвокат бійців спецпідрозділу “Беркут”;
ОЛЕКСІЙ МОЧАНОВ, Волонтер;
ОЛЕНА КАМАНГАР, Мама Івана Теплюка, солдата строкової служби внутрішніх військ України;
КАТЕРИНА КУВІТА, Координатор “Автомайдан-КиЇв”;
МИХАЙЛО ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Командир першої роти оперативного полку “Беркут”;
ЮРІЙ БУТУСОВ, Головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;
ВОЛОДИМИР В’ЯТРОВИЧ, Народний депутат, “Європейська солідарність”.
Вони говорять, а вирішує народ.