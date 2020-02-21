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Україна інфікована страхом. Майдан: 6 років без правди - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Новини » Прес-релізи     21.02.2020 - 11:09


Як зустрічають українців, евакуйованих з Китаю?

Що ми знаємо про події Майдану 6 років потому?

Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ, Президент Грузії (2004 - 2013);

ОЛЕНА ЛУКАШ, Міністр юстиції України (2013 - 2014);

СЕРГІЙ ГОРБАТЮК, Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ (2014 - 2019);

ОЛЕКСАНДР ГОРОШИНСЬКИЙ, Адвокат бійців спецпідрозділу “Беркут”;

ОЛЕКСІЙ МОЧАНОВ, Волонтер;

ОЛЕНА КАМАНГАР, Мама Івана Теплюка, солдата строкової служби внутрішніх військ України;

КАТЕРИНА КУВІТА, Координатор “Автомайдан-КиЇв”;

МИХАЙЛО ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Командир першої роти оперативного полку “Беркут”;

ЮРІЙ БУТУСОВ, Головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;

ВОЛОДИМИР В’ЯТРОВИЧ, Народний депутат, “Європейська солідарність”.

Вони говорять, а вирішує народ.

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