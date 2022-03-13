Україна має достатньо запасів продовольства, - Минагрополітики

"Україна виробляє продукції в 5 разів більше, ніж її внутрішнє споживання. Станом на зараз ми маємо достатньо резервів продукції для нашого споживання. Наприклад, пшениця. Україна за рік споживає 8 млн тонн. Зараз ми маємо близько 6 млн тонн. А влітку вже матимемо врожай озимої. По кукурудзі ми маємо дворічний запас. Ми споживаємо 7 млн тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії ми маємо ще на 5 років. Цукор - півтора року запасу", - зазначив він.

Висоцький додав, навіть якщо виробництво зупиниться, "зараз ми маємо все необхідне в досить великому запасі, оскільки ми експортери, а експорт зупинився".

За його словами, посівна-2022 має кілька складових, але найголовніша - підготовка, а саме закупівля основних засобів виробництва: мінеральних добрив, насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, палива.

"Мінеральні добрива вже закуплені на 80%. Цього достатньо для того, щоб отримати врожайність вище середнього рівня. Насіння на 75% уже в Україні. Засоби захисту наявні на 55%. Ми маємо ще час вирішити ці невеликі нестачі до травня-червня. Паливо плануємо отримувати шляхом налагодження транспортування, зміни напрямків", - додав він.

За його словами, посівна 2022 року - найскладніша за всю історію незалежної України. Вона розпочнеться пізніше, враховуючи затяжну зиму. Очікуємо, що почнеться старт в південних регіонах приблизно через тиждень. Масштабно по Україні - після 10 квітня.

Тиждень тому в уряді анонсували рішення. "В досить простій формі онлайн кожний агровиробник може подати до міністерства фактичний стан підготовки до посівної і зазначити потреби, які в нього є. Ми допомагаємо зв’язатися з постачальником відповідних ресурсів, які допоможуть. Ми маємо посіяти 15 млн га, на 3 млн га виробники вже зареєструвалися", - повідомив він.