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Україна має найбільшу в історії підтримку у світі, - Зеленський

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Неділя 13 березня 2022 01:39
Україна має найбільшу в історії підтримку у світі, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський розповів про найбільшу підтримку України світом за всю історію нашої країни, в той час, як до Росії зараз ставлення гірше, ніж до КНДР.

Про це 13 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави Української держави.

Президент нагадав про масштабні мітинги та акції в різних країнах світу на підтримку України та проти російської військової агресії. Також звернення Зеленського про ситуацію вже почули багато мільйонів.

"Ми маємо зараз найбільшу в історії України підтримку світом наших устремлінь, нашої незалежності. Можна взяти опитування громадської думки в будь-якій країні світу, і побачимо, що Україна - в лідерах тих, кому симпатизують, кого підтримують. А Росія не просто серед ворогів. Вона більше зло, ніж Північна Корея...

І я вдячний за підтримку, за розуміння нашої боротьби. Ми об'єднані однією мрією - жити вільно на Землі, на своїй землі. І маємо право на безпечне небо, так само як і на безпечну землю", - зазначив Зеленський.

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