Україна має потужності для виробництва вакцини від COVID-19, - Зеленський

Україна має достатньо потужностей для масового виробництва вакцини від коронавірусу COVID-19. На сьогодні Київ чекає, коли така вакцина з'явиться.

Про це на зустрічі з прем'єром Британії Борисом Джонсоном заявив президент України Володимир Зеленський, передає його прес-служба.

Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію на Донбасі, а також підкреслили важливість спільних дій у подоланні наслідків пандемії COVID-19 та глобальної економічної кризи.

"Борис Джонсон підкреслив, що Великобританія стоїть на позиції, що кожна країна повинна отримати вакцину, коли вона буде створена. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва і чекає виготовлення вакцини", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сторони обговорили поставки сільськогосподарської продукції до Британії, розвиток торговельних ставлення і підвищення товарообігу. Крім того, Зеленський запросив Джонсона відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував уряду закласти до бюджета-2021 гроші на створення біолабораторії з розробки вакцин.

Він також заявляв, що в Україні готуються до 5 лікарських препаратів від COVID-19.