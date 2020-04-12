Україна йде за оптимістичним сценарієм спалаху коронавірусу, - головний санлікар

Спалах коронавірусу в Україні розвивається за оптимістичним сценарієм. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Telegram-канал "Коронавірус Інфо".

За його словами, на сьогодні Україна йде за сценарієм, за яким буде інфіковано не більше 2% населення. Він також зазначив, що такий показник можливий завдяки вжитим запобіжним заходам.

У той же час очікується істотне зростання кількості виявлених випадків.

"Цьому сприятиме зміна алгоритмів тестування, оскільки тепер в Україні тестують всіх хворих на пневмонію, всіх людей з лихоманкою і всіх контактних осіб. Якщо громадяни будуть дотримуватися карантинних обмежень і залишатися вдома, в тому числі і на Великдень, не підуть до церкви чи в гості, Україні вдасться суттєво стримати поширення коронавірусної хвороби", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко спрогнозував колапс системи охорони здоров'я України при захворюваності на рівні 10% населення.

Зазначимо, свіже дослідження китайських вчених показує, що коронавірус може поширюватися на відстань до 4 метрів.