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Україна хоче започаткувати стратегічний діалог з ЄС у сфері енергетики, - Шмигаль

Автор: Марія Кучерявець

Україна розраховує на створення стратегічного діалогу з ЄС у сфері енергетики. Це дасть змогу уникнути "енергетичного шантажу" з боку РФ на різних рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час форуму "Інтеграція України до ENTSO-E".

"Зараз ми це бачимо на прикладі газового шантажу стосовно введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Саме тому, ми запропонуємо нашим європейським партнерам започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня з залученням держав-членів ЄС між Україною і ЄС", - заявив Шмигаль.

За його словами, Україні спільно з ЄС необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи, яке б охоплювало не лише питання транспортування газу, а й синхронізацію українських електромереж, виробництво відновлювальних джерел енергії, зокрема, зеленого водню.

"Синхронізація України з ENTSO-E зіграє ключову роль в енергетичній безпеці і безпеці постачання для Центральної і Східної Європи. Саме тому важливо дотримуватися графіка синхронізації мереж і завершити її до 2023 року, а можливо і з випередженням графіку", - додав Шмигаль.

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