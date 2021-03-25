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Україна хоче домовитися з Китаєм про нові постачання COVID-вакцин, - Ляшко

Автор: Роман Тверденко

Україна буде обговорювати питання закупівлі вакцини від коронавіруса з Китаю. Можливі поставки та вакцини інших виробників з цієї країни.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко після доставки в Україну першої партії вакцини CoronaVac.

Ляшко заявив про можливість швидких переговорів на цю тему з посольством Китаю в Україні.

"Будемо просити посольство Китаю, щоб вони сприяли виділенню для України якомога більші квоти, щоб ми могли купувати і інші вакцини і у великих кількостях", - заявив Ляшко.

Зараз у світі, крім вакцини CoronaVac від Sinovac, використовується китайська COVID-вакцина розробки Sinopharm.

Нагадаємо, сьогодні в Україну доставили 215 тисяч доз вакцини CoronaVac з Китаю. Її тепер відправлять на перевірку, яка триватиме 10 днів.

Даний препарат використовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.

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Новини України Вакцина від коронавірусу
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