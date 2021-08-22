Україна і Грузія взаємно визнали COVID-сертифікати

Україна і Грузія завершили взаємне визнання COVID-сертифікатів про вакцинацію. Вони дозволять полегшити пересування громадян між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
"Цього року кількість українських туристів у Грузії збільшилася на 70%. Ми вже завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, що полегшить пересування громадян Грузії в Україну і громадян України в Грузію", - заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.
Нагадаємо, 19 серпня ЄС прийняв рішення про визнання українських covid-сертифікатів у додатку"Дія".
Крім того, у Мінцифри пояснили, для чого українцям два covid-сертифікати і чим вони відрізняються.