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Україна і Грузія взаємно визнали COVID-сертифікати

Автор: Валерія Поліщук

Україна і Грузія завершили взаємне визнання COVID-сертифікатів про вакцинацію. Вони дозволять полегшити пересування громадян між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Цього року кількість українських туристів у Грузії збільшилася на 70%. Ми вже завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, що полегшить пересування громадян Грузії в Україну і громадян України в Грузію", - заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Нагадаємо, 19 серпня ЄС прийняв рішення про визнання українських covid-сертифікатів у додатку"Дія".

Крім того, у Мінцифри пояснили, для чого українцям два covid-сертифікати і чим вони відрізняються.

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