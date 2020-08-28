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Україна готова до співпраці з виробництва вакцини від COVID-19, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Україна готова до міжнародного співробітництва з виробництва вакцини від коронавірусу. При цьому вивчається можливість трансферу технологій і швидкого розгортання локалізованого виробництва вакцин в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, передає прес-служба Офісу президента.

"Для цього є кілька потужних фармацевтичних підприємств. Ми готові до масового виробництва вакцини. Розраховуйте на нас", - сказав він.

Також президент подякував фон дер Ляйєн за досягнуту домовленість про надання Україні доз вакцини, коли вона буде виготовлена.

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Нагадаємо, 27 серпня Єврокомісія підписала перший договір на закупівлю 300 млн доз від COVID-19.

Крім того, Єврокомісія попередньо домовилася про купівлю майбутньої вакцини від COVID-19 з компанією CureVac.

Раніше повідомлялося, що після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.

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Новини України КоронавірусВакцинаЕврокомиссияВолодимир Зеленський