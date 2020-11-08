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Україна готова розгорнути гуманітарні табори на адмінкордоні з Кримом через COVID-19

Автор: РБК-Україна

Україна може організувати гуманітарні табори на адмінкордоні з окупованим Кримом через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Зокрема, адмінкордон можуть обладнати аптечними кіосками.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, зараз Україна в спрощеному режимі приймає гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій

"Безумовно, ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ (на адмінкордоні Криму - ред.) і обладнати, зокрема аптечними кіосками. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей", - сказав Резніков.

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Раніше РБК-Україна писало, що в окупованому Криму спостерігається критична ситуація з коронавірусом. Причиною спалаху COVID-19 став курортний сезон.

Нагадаємо, раніше у Зеленського заявили про гуманітарну кризу в Криму через COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Севастополі не вистачає ліжок для пацієнтів з COVID-19.

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