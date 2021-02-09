Україна може щомісяця робити понад 10 млн вакцинацій від COVID. Названо умову

Україна щомісяця зможе робити до 5 млн вакцинацій від COVID. А при необхідності ця кількість може перевищити 10 млн.
Про це на форумі "Україна 30" заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, на першому етапі вакцинації в Україні буде 375 мобільних бригад, але надалі цю кількість збільшать до 600. Також буде понад 4 000 щеплювальних пунктів.
"Спільно мобільні бригади і пункти вакцинації можуть проводити близько 4,5-5 млн вакцинацій на місяць... У разі крайньої необхідності ми можемо підключити 11 тисяч кабінетів щеплень... що дозволить збільшити потужності ще на 5-7 млн вакцинацій на місяць", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні забезпечать доступ до вакцини від коронавірусу для всіх громадян до кінця 2021 року. Вакцинація при цьому буде безкоштовною.
Також повідомлялося, що Pfizer цього тижня подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні.
"Буквально в четвер ми очікуємо на подачу перших документів на реєстрацію вакцини в Україні. Це вакцина Pfizer", - зазначив Ляшко.