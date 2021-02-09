ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна може щомісяця робити понад 10 млн вакцинацій від COVID. Названо умову

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 17:33
Україна може щомісяця робити понад 10 млн вакцинацій від COVID. Названо умову Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна щомісяця зможе робити до 5 млн вакцинацій від COVID. А при необхідності ця кількість може перевищити 10 млн.

Про це на форумі "Україна 30" заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, на першому етапі вакцинації в Україні буде 375 мобільних бригад, але надалі цю кількість збільшать до 600. Також буде понад 4 000 щеплювальних пунктів.

"Спільно мобільні бригади і пункти вакцинації можуть проводити близько 4,5-5 млн вакцинацій на місяць... У разі крайньої необхідності ми можемо підключити 11 тисяч кабінетів щеплень... що дозволить збільшити потужності ще на 5-7 млн вакцинацій на місяць", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні забезпечать доступ до вакцини від коронавірусу для всіх громадян до кінця 2021 року. Вакцинація при цьому буде безкоштовною.

Також повідомлялося, що Pfizer цього тижня подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні.

"Буквально в четвер ми очікуємо на подачу перших документів на реєстрацію вакцини в Україні. Це вакцина Pfizer", - зазначив Ляшко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцинація COVID-19 Виктор Ляшко
NEWS
Україну знову поділять на "зони" карантину. Ляшко розповів як і коли
Україну знову поділять на "зони" карантину. Ляшко розповів як і коли
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною