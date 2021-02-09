Україна може щомісяця робити понад 10 млн вакцинацій від COVID. Названо умову

Україна щомісяця зможе робити до 5 млн вакцинацій від COVID. А при необхідності ця кількість може перевищити 10 млн.

Про це на форумі "Україна 30" заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, на першому етапі вакцинації в Україні буде 375 мобільних бригад, але надалі цю кількість збільшать до 600. Також буде понад 4 000 щеплювальних пунктів. "Спільно мобільні бригади і пункти вакцинації можуть проводити близько 4,5-5 млн вакцинацій на місяць... У разі крайньої необхідності ми можемо підключити 11 тисяч кабінетів щеплень... що дозволить збільшити потужності ще на 5-7 млн вакцинацій на місяць", - зазначив Ляшко.