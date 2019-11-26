У Таллінні Україна та Естонія домовилися про співпрацю у сфері цифрових трансформацій в присутності президента України Володимира Зеленського та президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу президента.

Зазначається, що метою Меморандуму є створення та розвиток механізмів співпраці, спрямованих на визначення спільного бачення та спільних дій для сталого цифрового розвитку.

"Радий повідомити, що сьогодні віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров і міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонської Республіки Каймар Кару підпишуть дуже важливий меморандум, який відкриває зовсім нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах", - казав Зеленський напередодніі.

Також документ має на меті сприяння удосконаленню системи надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронних довірчих послуг та послуг з електронної ідентифікації, побудові ефективної моделі управління кіберзахистом та пов’язаної ІТ-інфраструктури, а також її зв’язку з європейськими кібер-центрами, забезпеченню прав громадян на доступ до публічної інформації.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Естонської республіки.

Раніше Зеленський заявляв, що планує у жовтні цього року здійснити офіційний візит до Естонії. Зазначалося, що під час візиту президент планує перейняти досвід Естонії у модернізації уряду, діджіталізації і кіберзахисті.