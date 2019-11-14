Україна - Естонія: анонс матчу

Заключний домашній матч року збірна України проведе в рамках спарингу із командою Естонії. Трансляція розпочнеться о 19:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, "синьо-жовті" є фаворитами протистояння. Шевченко дасть шанс тим футболістам, хто грав менше.

14 листопада 19:00

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Ця зустріч буде передувати останньому матчу відбору до Євро-2020 проти збірної Сербії, який відбудеться 17 листопада на полі суперника. Команда Андрія Шевченка достроково вийшла до фінальної частини континентальної першості, обігравши у домашньому поєдинку чинних чемпіонів турніру команду Португалії. Але сама гра з сербами важлива в контексті підсумкового розміщення української команди перед жеребкуванням.

Збірна Естонії займає останнє місце у своїй групі відбору до Євро-2020, де також грають Нідерланди, Німеччина, Північна Ірландія і Білорусь. Загалом, до фінальної частини чемпіонатів світу та Європи команда Естонії не кваліфікувалася жодного разу.

Станом на жовтень 2019 року естонці посідали в офіційному рейтингу ФІФА 104 місце, тоді як підопічні Шевченка - 22.

Збірна України чотири рази (дві офіційні та дві товариські) зустрічалася з естонцями і здобула чотири перемоги при десяти забитих м'ячах і нулі пропущених.

Це буде дебютний матч національної команди в Запоріжжі. До нього свої матчі національна команда проводила у семи містах.