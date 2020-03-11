Україна і ЄС домовилися про координацію зусиль щодо протидії коронавірусу

Україна і Європейський союз домовилися про координацію зусиль з протидії розповсюдження коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як повідомляється, в ході телефонної розмови міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Єврокомісар з питань кризового менеджменту ЄС Янез Ленарчич домовилися про координацію дій України та ЄС для підвищення безпеки громадян в умовах поширення коронавірусу у світі.

Глава МЗС України поінформував Єврокомісара про введення в Україні захисних заходів у школах, обмеження на проведення масових заходів, в яких заплановано участь понад 200 осіб, проведення спортивних заходів лише з дозволу міжнародних організацій і без глядачів, заборону до 1 червня експорту товарів протиепідеміологічного призначення, виділення додаткового фінансування на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств і служб, а також для поповнення держрезерву, інші захисні заходи на кордоні.

"Уряд усвідомлює негативний вплив цих обмежень на економіку, бізнес, соціальну сферу, але безпека громадян знаходиться в безумовному пріоритеті", - зазначив Кулеба.

Своєю чергою, Єврокомісар позитивно оцінив ці кроки уряду України, які він назвав "рішучими". Янез Ленарчич і Дмитро Кулеба погодилися, що краще відразу прийняти більш жорсткі заходи, ніж зробити недостатньо кроків для гарантування безпеки громадян.

Також сторони домовилися, що Європейський центр попередження і контролю захворювань і уряд України встановлять постійний робочий контакт для координації зусиль з протидії поширенню коронавірусу. Кулеба також передав Янезу Ленарчичу список українських потреб для боротьби з коронавірусом, за якими ЄС може надати підтримку Україні.

Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в Україні через поширення коронавірусу у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Крім того, МЗС України створило оперативний штаб для координації роботи відомства, причетних органів влади та міжнародних організацій з метою захисту громадян України за кордоном в умовах поширення коронавірусу.