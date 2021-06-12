Україна досягла компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро, відкриваються нові центри вакцинації від COVID-19: новини за 11 червня

Україні вдалося досягти компромісу з УЄФА щодо форми національної збірної на Євро-2020, курс долара прискорив падіння на міжбанку, на вихідних в Україні будуть працювати більше 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 11 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Гасло буде за мапою. Україна досягла компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро

Україні вдалося досягти компромісу з УЄФА щодо форми національної збірної на Євро-2020. Мова йде про форму з гаслами "Слава Україні!" та "Героям Слава!", яка викликала критику з боку Москви. Про це повідомив глава УАФ Андрій Павелко.

Як заявив Павелко, в ході перемовин з УЄФА було вирішено, що на період проведення матчів Євро до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. "Це затверджена вранці виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, тризубом та ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців", - розповів він.

Також виконком УАФ затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!".

В Україні завершили розслідування про держзраду Аксьонова, Константинова та Поклонської

Україна завершила розслідування щодо окупації Криму та державної зради, вчиненої вісьмома колишніми високопосадовцями Автономної Республіки Крим. У справі фігурує так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Колишнім високопосадовцям автономії інкримінують вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також державну зраду та створення злочинної організації.

Правила вакцинації в київському МВЦ змінили: як записатися на щеплення

З цих вихідних змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID у Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

Всього 12-13 червня у 15 областях України та в місті Києві працюватимуть понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19.

В ЄС остаточно затвердили COVID-сертифікат. Чи отримуватимуть його українці

Рада Європейського союзу остаточно затвердила регламенти про впровадження COVID-сертифікатів у ЄС. Рада одноголосно проголосувала за них на своєму засіданні у Люксембургу 11 червня. Вказано, що остаточно ковідні сертифікати увійдуть у обіг 1 липня.

Також в Євросоюзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами блоку. Це можливо в разі повної вакцинації від коронавірусу як мінімум за 14 днів до поїздки.

Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні на 150 млн доларів

Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні. На допомогу Україні американський оборонний департамент передбачив 150 млн доларів.

Нагадаємо, на початку червня в Києві перебувала делегація американських сенаторів. Під час цього візиту Україна передала США запит про нову військову допомогу.

У Зеленського назвали найбільш дружні до України держави: список

Офіс президента України назвав найбільш дружні до країни держави. У цьому списку є США, Канада та Туреччина. Їх в інтерв'ю "Європейській правді" назвав заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

За його словами, в України є ключові союзники у питанні стратегічного співробітництва. Це такі країни:

США,

Канада,

Туреччина,

Литва,

Польща,

всі балтійські країни.

Курс долара прискорив падіння на міжбанку. Наближається до позначки 27 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 11 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок - до 27,04 гривень за долар, в покупці - до 27,02 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 27 копійок - 32,76 гривень за євро.

Італія впевнено перемогла Туреччину в матчі-відкритті Євро-2020

Італія домінувала в першому матчі чемпіонату Європи. І заслужено обіграла на своєму полі Туреччину.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Грозові дощі та спека: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

Синоптики Українського Гідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні. Очікуються дощі та грози у всіх областях та висока температура повітря.