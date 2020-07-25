Україна має бути серед перших, хто отримає вакцину від коронавірусу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський взяв під контроль питання отримання Україною вакцини від коронавірусу, після її появи. Глава держави заявив, що Україна має отримати вакцину однією з перших.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За словами Зеленського, необхідно вже зараз думати про питання закупки вакцини від коронавірусу, адже весь світ вже шикується в черги.

"Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину", - наголосив глава держави.

Крім того, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі проводяться консультації з компаніями та дипломатами з різних країн щодо питань вакцини.

Нагадаємо, у квітні Зеленський пообіцяв 1 млн доларів за розробку вакцини від коронавірусу в Україні.

Пізніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна не буде розроблювати власну вакцину від коронавірусу, бо в не має необхідного обладнання.

Крім того, у червні Зеленський доручив уряду посилити міжнародні перемовини щодо придбання вакцини від коронавірусу.