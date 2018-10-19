Україна має отримати Томос до 2019 року, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

За словами Парубія, прийняте в Константинополі рішення перевершило його сподівання

Українська православна церква має отримати Томос про автокефалію до Нового року. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі Рада, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови Ради, прийняте в Константинополі рішення перевершило його сподівання.

"Я можу говорити тільки про свої сподівання. Про те, що це відбудеться ще до Нового року. Кінцевий акт - Томос - українська церква отримає ще до Нового року. Я сподіваюсь на це, але ми просто молимось і чекаємо… Ми чекали і рішення про автокефалію. Рішення, прийняті в Константинополі, перевершили мої сподівання. Адже постало питання не тільки про автокефалію, а про скасування акту анексії української церкви. Бо насправді 300 років тому Москва намагалась анексувати не тільки нашу церкву, але й нашу історію", - зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, голова держави Петро Порошенко вважає передачу Андріївської церкви Константинополю ще одним кроком до отримання Томосу про автокефалію.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 жовтня Верховна рада підтримала в першому читанні за основу і в цілому законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю.

Відзначимо, також повідомлялося, що екзархи Вселенського патріарха будуть співпрацювати з духовенством Української православної церкви Київського і Московського патріархатів для вручення Україні Томосу про автокефалію.