Україна має отримати 4,9 млн доз COVID-вакцини у квітні-травні

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна має отримати 4,9 млн доз вакцини від коронавірусу . Це має відбутися уже у квітні-травні.

"Я хотів би повідомити щодо заключених договорів, які є на сьогоднішній день, і терміни поставок яких або вже настали, або найближчий місяць-два, тобто квітень-травень. Ми повинні отримати 4,9 млн доз вакцини протягом двох місяців - квітень і травень цього року", - сказав глава МОЗ.

Степанов також звернув увагу на 1,5 млн доз вакцини, які Україна може потенційно отримати.

"Окрім того, потенційно у нас є щонайменше 1,5 млн доз вакцини, які ми повинні отримати. Коли я говорю потенційно, то це наші домовленості з Європейським союзом щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом", - заявив він.