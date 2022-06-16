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Україна може і повинна перемогти у війні проти Росії, - Трас

Фото: глаа МЗС Британії Ліз Трас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна може і повинна перемогти у війні проти Росії. Великобританія не відступить від своїх зобов'язань, як би довго не тривав конфлікт.

Про це заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

"

безжально доставляти військову допомогу Україні.

"Це включає в себе зброю дальньої дії та інші життєво важливі потреби, а також підвищення якості військової техніки України до рівня стандартів НАТО в довгостроковій перспективі", - додала Трас.

Вона також додала, що не можна дозволяти, щоб на Україну чинився тиск з метою змусити її віддати свою територію.

"Через G7 і НАТО ми робимо все можливе, щоб зміцнити позиції України. Ми також повинні переконатися, що наші балтійські друзі і наші польські друзі залучені в цей процес. Санкції повинні залишатися в силі, поки російські чоботи стоять на українській землі. І ми повинні продовжувати посилювати тиск", - резюмувала міністр.

Нагадаємо, сьогодні Британія ввела санкції проти РФ, які причетні до подій у Бучі, а також дитячого омбудсмена.

Крім того, Британія ввела санкції проти Патріарха Кирила.

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