Україна домовляється про додаткову закупівлю 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca
Україна веде переговори про закупівлю вакцин проти COVID-19 в рамках загальноєвропейського договору. Обговорюють додаткове замовлення і передачу 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, повідомляє прес-служба МОЗ.
Він зазначив, що Україна візьме участь в європейському механізмі розподілу вакцин (EU Vaccine sharing machanism).
"Я сподіваюся, що це буде один із перших підходів такої взаємодії. Наразі тривають перемовини із Польщею. Мова не про те, що вони будуть ділитися залишками своїх вакцин, головна мета - здійснення від імені України в межах загальноєвропейського договору додаткового замовлення вакцини AstraZeneca", - сказав Іващенко.
Передбачається, що країна, яка погоджується бути партнером України, здійснюватиме додаткове замовлення й постачатиме вакцини в межах європейського контракту.
Раніше повідомлялося, що в Україну цього тижня мають прибути 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca.
Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинація від коронавірусу другою дозою препарату Covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другою дозою почнуть після 18 травня.