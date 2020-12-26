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Україна за три роки запустить систему трансплантації, - Степанов

Київ, Субота 26 грудня 2020 11:59
Україна за три роки запустить систему трансплантації, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна через три роки зможе запустити власну повноцінну систему трансплантації органів. Це потрібно, щоб українці могли отримати такі медичні послуги, не виїжджаючи з країни.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степовий.

За його словами, через три роки Україна зможе досягти так званої трансплантаційної незалежності й громадяни, які потребують пересадки органів, зможуть отримати таку операцію, не виїжджаючи з країни.

Степанов додав, що цього тижня Кабмін прийняв постанову про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин.

"Мета цієї постанови: забезпечити запуск з 1 січня 2021 цієї системи, яка повинна забезпечити зіставлення пари донор-реципієнт. Без цієї системи не зможе повноцінно функціонувати система трансплантації", - зазначив міністр.

Крім того, цього тижня було прийнято рішення про створення Українського центру, який буде займатися усіма питаннями трансплантації. Степанов вважає, що в Україні зможуть робити близько 5 000 операцій на рік. Цього року їх зробили більше сотні.

Нагадаємо, в серпні в Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози.

Однак через кілька днів стан пацієнта погіршився і він помер.

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