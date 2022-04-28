Україна захищатиметься в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць, – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк посилаючись на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена заявив, що Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по військових об'єктах ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника.
"Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе у будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць", - написав Подоляк.
Також він додав, що світ це право визнає.
Раніше ми повідомляли, що Подоляк назвав головні "досягнення" росіян у війні проти України.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 64-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!