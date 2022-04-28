Україна захищатиметься в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць, – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк посилаючись на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена заявив, що Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по військових об'єктах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника.

"Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе у будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць", - написав Подоляк.

Також він додав, що світ це право визнає.