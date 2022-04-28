RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна захищатиметься в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць, – Подоляк

Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк посилаючись на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена заявив, що Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по військових об'єктах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника.

"Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе у будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць", - написав Подоляк.

Також він додав, що світ це право визнає.

Раніше ми повідомляли, що Подоляк назвав головні "досягнення" росіян у війні проти України.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 64-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякВторгнення Росії до України