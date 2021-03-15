Україна буде видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію

Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших "імунних паспортів" Україна вводити не планує.

За його словами, міжнародними медико-санітарними правилами чітко визначено вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. При цьому Ляшко додав, що якщо певна країна потребуватиме при перетині кордону таке свідоцтво про вакцинацію, українці зможуть його отримати безкоштовно в два кліка.

"Але впроваджувати і вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів ввести документи про вакцинації проти COVID-19", - підкреслив санлікар.

Наголошується, що зараз у світі подвійну дозу проти COVID-19 отримали лише 0,88% населення. При цьому на глобальному ринку пропозиція таких вакцин обмежена.