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Україна не вестиме прямі переговори з "маріонетками" Донбасу, - Геращенко

Новини » Політика    12.11.2018 - 16:03
Україна не вестиме прямі переговори з "маріонетками" Донбасу, - Геращенко
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко вважає, що Путін прагне нової української влади

Україна не вестиме переговори з "маріонетками" Донбасу. Про це перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко заявила під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Блоку Петра Порошенко".

"Вчора відбувався фарс, організований Кремлем на окупованих територіях Донбасу, який називався "псевдовиборами". В цьому фарсі є велика небезпека, адже це повторення сценарію 2014 року, коли через псевдовибори, організовані Москвою, були зірвані мирні переговори в Мінську, а потім відбувалась дестабілізація на фронті, відбувалось загострення безпекової і політичної ситуації, загинули тисячі наших хлопців. Можна прослідити, що до таких сценаріїв Москва вдається перед президентськими і парламентськими виборами у нас. Тому що їх мета не тільки їхні маріонетки на Донбасі, їх мета – Україна", – зауважила політик.

За словами політика, сьогодні, на жаль, в Україні є сили, які закликають до прямих переговорів з "маріонетками" Донбасу. "Але, цього не буде…. А вибори на Донбасі відбуватимуться за українським сценарієм", – наголосила політик.

Також Геращенко підкреслила, що Україні дуже важливо під час переговорів з Путіним залишатися не сам на сам, а мати поряд наших європейських партнерів з Нормандського формату.

"Наші партнери щодня мають нагадувати Путіну, що це його відповідальність. Саме тому Путін уникає сьогодні зустрічі в Нормандському форматі, де йому доведеться відповідати на прямі і незручні питання… Саме тому Путін прагне нової української влади. Тому надважливо зупинити реванш, не дати можливості російському сценарію реалізуватися в Україні через вибори", – зауважила політик.

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Новини України Володимир ПутінІрина Геращенковыборы
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