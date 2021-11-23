Україна більше не зможе залучати "зелені" єврооблігації через дії влади, - нардеп

Керівництво ДП "Гарантований покупець" вирішило віддати кошти з цільових "зелених" облігацій в "найбільш корумповану компанію країни" - НАЕК "Енергоатом".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Олексія Гончаренка у Facebook .

"На жаль це сталось. Влада вкрала 3 млрд грн з цільового європейського кредиту для виробників "зеленої" енергетики. Гроші з "Гарантованого покупця" підуть "Енергоатому", - написав він.

За словами нардепа, кошти, які надали BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs за конкретною адресою не дійшли, а були переадресовані одній з "найбільш корумпованих держкомпаній, яку влада перетворила на збиткову".

"Жоден з цих банків більше не прийде в Україну. Перші державні "зелені" облігації - будуть останніми. А всі учасники процесу гарантовано будуть сидіти. Не факт, що весною. Але ми цього доб'ємося", - зазначив Гончаренко.