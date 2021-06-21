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Україна і Австрія зіграють внічию в останньому турі Євро, - букмекери

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Бухарест, Понеділок 21 червня 2021 13:00
Україна і Австрія зіграють внічию в останньому турі Євро, - букмекери Фото: Андрій Ярмоленко святкує гол у ворота Північної Македонії (uaf.ua)
Автор: Роман Тверденко

Україна і Австрія зійдуться в третьому турі Євро-2020. У будь-якій іншій ситуації, це могла б бути битва за друге місце в групі. Але ситуація зараз інша.

Компанія Favbet пропонує найкращі коефіцієнти на зустріч нашої збірної на Євро-2020.

Перед очною зустріччю у обох збірних по 3 очки. Обидві обіграли Північну Македонію і обидві програли Нідерландам. Але в України друге місце в групі за рахунок кращого показника забитих голів (4 проти 3 у Австрії).

Колишня система турніру передбачала вихід в плей-офф двох кращих команд з групи. Зараз же ситуація інша. Крім двох кращих команд з кожної групи, в плей-офф потраплять чотири з шести команд, що зайняли треті місця в своїх квартетах.

Через це в багатьох групах ситуація з мотивацією грати на повну в останньому турі дуже млява. І найяскравішим прикладом цього є Україна і Австрія.

Україні достатньо буде не програти, щоб залишитися на другому місці, оскільки в такому випадку Австрія не обійде Україну за показником забитих голів. Австрія ж має хороший показник забитих і пропущених (3-3), щоб претендувати на потрапляння в плей-офф через рейтинг третіх команд. Північна Македонія не може претендувати на третю позицію, оскільки програла і Україні, і Австрії.

Тому букмекери ще після матчів другого туру в групі знизили коефіцієнти на нічию в поєдинку. Вона просто вигідна всім. На нічию Favbet пропонує поставити за 2.06. Якщо ж ви вірите в перемогу України - коефіцієнт 3.5 ваш, перемогу Австрії - можна взяти за 3.9.

Дізнатися, чи готові команди до компромісного результату можна буде сьогодні о 19: 00. Трансляція - на телеканалі "Україна" або на oll.tv при партнерстві Favbet.

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