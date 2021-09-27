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Україна арештувала 12 російських літаків та чотири судна через рейси до Криму

Автор: Марія Кучерявець

Український суд наклав арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, а також на 4 судна. Їх використовувала країна-агресор для польотів та судноплавства на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр прокуратури АРК та міста Севастополя.

Так, було накладено арешти на 12 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів з та до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа" та 4 судна, що заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова.

За інформацією прокуратури, мова йде про 12 пасажирських літаків марок "Boeing" та "Embraer".

Крім того, правоохоронці з'ясували, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства.

Розпочатого кримінальне провадження за ч. ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332, та ст. 334 ККУ.

У відомстві додають, що в рамках зазначеного провадження загалом вже накладено арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали регулярні рейси до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

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