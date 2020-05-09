Україна вже 20-й день перебуває на "плато" з поширенням коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, кількість нових випадків на добу щодня коливається в діапазоні від 350 до 550.

"Ми вийшли на певне плато. І зараз це певне плато "убаюкує". Оскільки ми вже 20-й день в діапазоні 350 - 550 випадків випадків на добу", - заявив Ляшко.

Він також пояснив, що в разі повної відміни карантину 11 травня Україна може отримати спалахи коронавірусу влітку та восени.

"Якщо ми відміняємо карантин 11 травня, ми в літку можемо побачити спалах бо може бути коефіцієнт сезонності. Але те, що ми побачимо восени, дасть нам те, чого вдалося запобігти весною. Тому питання поетапного виходу з карантину – це все робиться на благо українців", - заявив він

Ляшко також зазначив, що якщо б Україна не вводила карантинні заходи, сьогодні в країні було б зафіксовано до 240 тисяч хворих на коронавірус.

"Якби ми не впроваджували карантинних заходів, то за прогнозами в нас би сьогодні було 220-240 тисяч хворих на коронавірус. Далі питання летальності і питання пікових навантажень. Пікові навантаження на систему охорони здоров’я могла призвести до зростання летальності з інших хвороб: інфаркти та інсульти, коли швидка не втигала б виїжджати та транспортувати хворого", - додав він.

Раніше Ляшко заявив, що в Україні може затягнутися стан плато щодо поширення коронавіруса COVID-19.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пік коронавіруса в Україні очікується 8-9 травня. За його словами, з 11 травня очікується зменшення кількості хворих.