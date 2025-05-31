Уклонился от вопроса про наркотики. Маск пришел на брифинг с Трампом с синяком под глазом

На вопрос журналистов о том, откуда появился синяк, бизнесмен ответил, что его пятилетний сын якобы ударил его по лицу, когда они вместе "баловались".

В то же время Маск уклонился от ответа на вопрос по поводу статьи NYT, где говорилось о его предполагаемом употреблении наркотиков, когда он был одним из ближайших советников Трампа.

Согласно публикации, Маск употреблял наркотики гораздо активнее, чем считалось ранее. В частности, он якобы регулярно употреблял кетамин, экстази и психоделические грибы в период своего восхождения к политической известности.

Как утверждается, его употребление было настолько обильным, что он говорил людям, что это вызывает проблемы с мочевым пузырем.

Источники сообщили газете, что у миллиардера была серьезная зависимость от кетамина, он употреблял мощный анестетик иногда ежедневно, а не "небольшое количество" которое принимал "примерно раз в две недели", как он утверждал в интервью.