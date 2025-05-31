Уклонился от вопроса про наркотики. Маск пришел на брифинг с Трампом с синяком под глазом
Илон Маск пришел на брифинг в Белый дом в честь своего ухода с посты главы DOGE - с синяком под правым глазом. Также он уклонился от ответа на вопрос о наркотиках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и другие СМИ.
На вопрос журналистов о том, откуда появился синяк, бизнесмен ответил, что его пятилетний сын якобы ударил его по лицу, когда они вместе "баловались".
В то же время Маск уклонился от ответа на вопрос по поводу статьи NYT, где говорилось о его предполагаемом употреблении наркотиков, когда он был одним из ближайших советников Трампа.
Согласно публикации, Маск употреблял наркотики гораздо активнее, чем считалось ранее. В частности, он якобы регулярно употреблял кетамин, экстази и психоделические грибы в период своего восхождения к политической известности.
Как утверждается, его употребление было настолько обильным, что он говорил людям, что это вызывает проблемы с мочевым пузырем.
Источники сообщили газете, что у миллиардера была серьезная зависимость от кетамина, он употреблял мощный анестетик иногда ежедневно, а не "небольшое количество" которое принимал "примерно раз в две недели", как он утверждал в интервью.
Маск покидает администрацию Трампа
Напомним, в течение 2024 года Макс активно поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа. Он инвестировал в нее миллионы долларов, а после победы Трампа на выборах - миллиардера назначили руководить новосозданным Департаментом эффективности государственного управления (DOGE).
Однако на днях, 28 мая, Маск написал в соцсети Х, что его время в качестве специального госслужащего подходит к концу. Вскоре президент США Дональд Трамп подтвердил, что пятница 30 мая - последний день работы миллиардера на посту главы DOGE. В связи с этим он анонсировал совместную пресс-конференцию. Уже во время брифинга Трамп сообщил, что Маск не покидает Белый дом.
"Илон действительно не собирается уходить. Он будет постоянно бегать туда-сюда". - отметил он.
Напомним, ранее мы писали, что Илон Маск отходит от политики и возвращается к технологиям - подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
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