В Ухані зареєстрували перший завізний випадок коронавірусу

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Авіасполучення з Уханем досі не відновлено

У китайському місті Ухань, який став епіцентром пандемії коронавірусу, зареєстрували перший завізною випадок захворювання COVID-19. Про це повідомили у державному комітеті з питань охорони здоров'я КНР.

Наголошується, що офіційно випадок був зафіксований у вівторок, 31 березня. При цьому не повідомляється, з якої країни він був завезений.

Імовірно пацієнт прибув із закордону в інший Китайський місто, після чого дістався до Уханя, де авіасполучення буде відновлено лише 8 квітня. На даний момент з містом відновлено залізничне сполучення.

Ухань залишався ізольованим від зовнішнього світу з 23 січня після спалаху епідемії коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ухані закрили лікарню, раніше лечившую пацієнтів з COVID-19. Лікарня займалася лікуванням людей з важкою формою коронавірусу.

Також повідомлялося, що в китайській провінції Хубей, яка була епіцентром коронавірусу COVID-19, служба цивільної авіації Китаю почала відновлювати авіасполучення. Відновили авіарейси в усі населені пункти провінції, крім Уханя.