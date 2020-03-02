В Ухані закрили тимчасову лікарню через скорочення захворювань коронавірусом

Місцева влада китайського міста Ухань, який опинився в епіцентрі поширення коронавіруса в Китаї, закрили тимчасову лікарню через скорочення кількості захворювань новим вірусом. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що ця лікарня є однією з 16 медустанов, спеціально побудованих для боротьби з епідемією коронавіруса. Вона була закрита після того, як звідти виписали останніх пацієнтів.

Дана новина збіглася з різким скороченням випадків захворювання коронавірусом в провінції Хубей, столицею якої є Ухань. За 1 березня вперше з січня в провінції було зафіксовано менше 200 нових випадків інфікування - 196. Днем раніше зареєстрували 570 нових захворювань.

Раніше РБК-Україна писало, що 2 березня в Китаї повідомили про 202 нових випадків зараження коронавірусом, що є мінімальною кількістю щоденних нових випадків захворювання з 22 січня.

При цьому кількість заражень зростає за межами Китаю. Так у Франції кількість інфікованих збільшилася до 130 осіб, а Італії зареєстровано понад 1,7 тисяч хворих.