В Ухані закрили лікарню, де раніше лікували пацієнтів з COVID-19

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Лікарня займалася лікуванням людей з важкою формою коронавіруса

В китайському Ухані лікарня, призначена для лікування пацієнтів з тяжкою формою захворювання COVID-19, була закрита у зв'язку зі скороченням числа хворих. Про це передає China.org.

Наголошується, що число госпіталізованих пацієнтів у місті продовжує падати. Всі пацієнти з COVID-19 були переведені або виписані з відділення міської лікарні, яка з 9 лютого лікувала 1462 пацієнтів з COVID-19.

Помічники лікарів з Шанхаю, Цзянсу, Чжецзян, Фуцзяня, Шаньдуна та Гуандуна повернуться після майже двох місяців важкої роботи в лікарні.

Тепер лікарня буде готуватися до прийому пацієнтів із захворюваннями, відмінними від COVID-19.

За даними обласної комісії з охорони здоров'я провінції Хубей, 1733 пацієнта з COVID-19 все ще перебувають у лікарні, серед яких 427 знаходяться у важкому стані, а ще 174 - в критичному стані.

Нагадаємо, у Бразилії померли 42 людини внаслідок коронавіруса за добу, 31 березня.