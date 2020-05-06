В Ухані відкрили школи вперше від початку пандемії коронавірусу

У місті Ухань (Китай), який став епіцентром поширення пандемії коронавірусу COVID-19, відновлюють навчальний процес у школах. Про це повідомляє BBC .

Як наголошується, школи відкривають вперше від початку пандемії. За парти повертаються тільки учні старших класів, які повинні підготуватися до майбутніх іспитів. Таких школярів у місті налічується 57 тисяч.

Однак, учні повинні пройти тести на коронавірус і дотримуватися соціальної дистанції в школі.

Нагадаємо, за минулу добу в континентальній частині Китаю зафіксували два нових завезених з-за кордону випадки зараження коронавирусною інфекцією COVID-19.

Раніше повідомлялося, що адміністрація американського президента Дональда Трампа наказала спецслужбам встановити, чи був факт приховування пандемії коронавірусу Китаєм та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

РБК-Україна писало, що восени 2020 року в Сполучених Штатах Америки може повторитися епідемія коронавірусу COVID-19. Як відомо, зараз США стали епіцентром розповсюдження коронавірусу у світі.