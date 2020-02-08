В Ухані від коронавіруса померли перші іноземці

У китайському місті Ухані, який є епіцентром спалаху нового коронавіруса, померли перші громадяни інших країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У свою чергу, МЗС Японії повідомило, що їх громадянин також помер у лікарні Уханя. Він був госпіталізований з підозрою на коронавірус і помер від пневмонії.



Нагадаємо, станом на 8 лютого число жертв коронавіруса в Китаї зросла до 722 осіб. При цьому підтверджені 34 546 випадку зараження пневмонією, викликаною коронавірусом, лікування все ще проходять 31 744 особи, із них 6101 людина знаходиться у важкому стані, 2050 осіб виписано з лікарень.

Крім того, у зв'язку зі спалахом коронавіруса світ зіткнувся з хронічною нестачею коштів індивідуального захисту. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. За його словами, ВООЗ відправляє набори для тестування вірусу, а також маски, рукавички, респіратори і халати у всі країни.