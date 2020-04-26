В Ухані з лікарень виписали всіх інфікованих COVID-19

У китайському місті Ухань, звідки почалвся глобальний спалах коронавірусу, з лікарень виписали всіх пацієнтів, інфікованих COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Всього у місті зареєстровано майже 46,5 тис. випадків зараження, що становить 56% від загальної кількості інфікованих у Китаї.

"Останні новини полягають в тому, що до 26 квітня кількість нових пацієнтів з коронавірусом в Ухани опустилася до нуля завдяки спільним зусиллям Уханя і медичного персоналу зі всієї країни", - заявив на брифінгу представник національної комісії охорони здоров'я Мі Фен.

Нагадаємо, вважається, що коронавірус вперше виник на рибному ринку в Ухані. Першим хворим коронавірусом в місті була продавщиця креветок на місцевому ринку морепродуктів. За даними комітету з охорони здоров'я Уханя, до 31 грудня 2019 року в першій групі заражених було 27 осіб, 24 з яких мали контакти з ринком морепродуктів.

Раніше повідомлялося, що розвідка США перевіряє версію про витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Тим не менш, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що коронавірус має тваринне походження.