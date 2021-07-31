Погрожували вбивством і вимагали гроші: на Прикарпатті затримали банду рекетирів
В Івано-Франківській області правоохоронці викрили учасників злочинного угруповання. Розбійники вимагали від людей гроші, погрожуючи вбивством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Встановлено, що до банди рекетирів входило четверо жителів Прикарпаття.
Зловмисники підшукували жертв, забирали їхні гроші та вимагали "данину", залякуючи потерпілих вони погрожували їм насильством і фізичною розправою.
Правоохоронцям вдалося зафіксувати ряд вимагань, погрозу вбивством та розбійний напад, під час якого зловмисники намагались заволодіти грошовими коштами та були затримані у порядку ст. 208 ККУ.
Фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 129, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 ККУ.
Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.