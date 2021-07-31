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Погрожували вбивством і вимагали гроші: на Прикарпатті затримали банду рекетирів

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Прикарпаття, Субота 31 липня 2021 13:51
Погрожували вбивством і вимагали гроші: на Прикарпатті затримали банду рекетирів Фото: на Прикарпатті правоохоронці затримали банду рекетирів (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили учасників злочинного угруповання. Розбійники вимагали від людей гроші, погрожуючи вбивством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Встановлено, що до банди рекетирів входило четверо жителів Прикарпаття.

Зловмисники підшукували жертв, забирали їхні гроші та вимагали "данину", залякуючи потерпілих вони погрожували їм насильством і фізичною розправою.

Правоохоронцям вдалося зафіксувати ряд вимагань, погрозу вбивством та розбійний напад, під час якого зловмисники намагались заволодіти грошовими коштами та були затримані у порядку ст. 208 ККУ.

Фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 129, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 ККУ.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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