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Погрожував врізатися у супермаркет. У США затримали викрадача літака

Фото: викрадач літака в США передумав врізатися в супермаркет (twitter.com/MEMOfficScorer)
Автор: Іван Носальський

У США чоловік, який викрав літак і погрожував врізатися в місцевий супермаркет, здійснив посадку в полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Зазначається, що зловмисник кружляв над супермаркетом близько трьох годин. Але пізніше ситуація вирішилася і ніхто не постраждав.

Після того, як літак приземлився, чоловіка, який перебував за штурвалом, затримали. Йому пред'явлені звинувачення у великій крадіжці і терористичних загрозах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у містечку Тупело (штат Міссісіпі) чоловік викрав невеликий приватний літак і вже кілька годин погрожував врізатися на ньому в супермаркет Walmart.

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