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Погрожував вбити вчителя: у Франції затримали школяра з ножем

Автор: Андрій Козловський

У Франції правоохоронці затримали озброєного ножем школяра в одному з ліцеїв міста Мец. Учень погрожував вбити одного з вчителів.

Про це повідомляє BFM.

Як повідомляється, школяр з французького коледжу Філіпа де Віньєуля сам повідомив в поліцію про свій намір розправитися над викладачем. Після цього до місця події прибули поліцейські і затримали озброєного неповнолітнього.

Наразі підліток знаходиться під вартою, правоохоронці з'ясовують мотив його дій. За попередніми даними, причиною розправи міг стати шкільний спір.

Нагадаємо, раніше у французькому місті Конфлан-Сент-Онорион чоловік обезголовив вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Злочинець був застрелений співробітниками поліції.

Вчителя вбив 18-річний житель Москви чеченського походження.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон назвав подію "ісламським терактом". Поліція задержала більше ніж 10 осіб у справі про вбивство.

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