Погрожував працівникам: в Херсонській області чоловік відкрив стрілянину в полі

Подія сталася із робітниками в полі, що належить Зеленопідській територіальній громаді Каховського району.

На поле приїхав невідомий чоловік на позашляховику, погрожував працівникам та пошкодив їх мототранспорт й сільськогосподарську техніку. Все це супроводжувалося пострілами з карабіна.

Нападник сказав, що їх роботодавець винен йому гроші. Потім потрощив сільськогосподарську техніку, після чого дістав із машини карабін та зробив кілька пострілів вгору.

Фото: в Херсонській області сталась стрілянина (facebook.com/khersonpolice.official)

У поліції повідомили, що для затримання озброєного зловмисника оперативникам знадобилося кілька годин. Правоохоронці помітили автомобіль у с. Діброва. Водій намагався втекти. Але оперативники заблокували позашляховик та затримали керманича.

З автомобіля нападника вилучили карабін із тепловізором, гільзи, глушник, металевий прут та мобільні телефони. Усе це вилучено та направлено на експертизу.

Відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.