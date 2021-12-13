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Погрожував потерпілим: кримінального авторитета зі списку РНБО засудили в Миколаївській області

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Миколаївській області кримінальний авторитет на прізвисько "Апті", який знаходиться в списку санкцій Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО), отримав шість місяців арешту. Чоловік погрожував потерпілим за свідчення у справі, за якою він проходить обвинуваченим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську обласну прокуратуру.

Зазначається, що суд визнав винним громадянина Росії, який перебуває в Україні на підставі посвідки на постійне проживання, у погрозах потерпілим. Йому призначено покарання у вигляді 6 місяців арешту.

В ході суду прокуратура довела, що засуджений - кримінальний авторитет на прізвисько "Апті" погрожував потерпілим за їх свідчення у справі, за якою він проходить обвинуваченим.

У прокуратурі додали, що кримінальний авторитет знаходиться в списку санкцій РНБО.

Нагадаємо, в середині травня РНБО ввела санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у Законі". У червні в список потрапили ще 12 представників кримінальної спільноти.

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РНБОСанкції