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Погрожував ножем: у Харкові чоловік пограбував ломбард

Автор: РБК-Україна

У Харкові невідомий з ножем пограбував ломбард. Він погрожував холодною зброєю і виніс з ломбарду 7 000 гривень.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харкова.

За даними поліції, чоловік, погрожуючи ножем працівниці ломбарду, заволодів грошима в сумі 7 000 гривень.

"Прикмети нападника: зріст близько 165 см, був одягнений в чорну куртку і чорну кепку", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поліція вживає заходів щодо встановлення особи підозрюваного та його затримання.

Нагадаємо, минулого тижня в Індустріальному районі Харкова чоловік влаштував стрілянину, коли стояв у черзі у кафе мережі швидкого харчування"Буфет". Спочатку сталася перепалка, після чого він взяв пістолет для відстрілу гумових куль і вистрілив у двох чоловіків 30 і 39 років. Постраждалих з травмами доставили в лікарню.

До цього в Дніпрі кілер розстріляв автомобіль з людиною. Загиблим виявився повним тезкою місцевого кримінального авторитета. Підозрюваного оголосили в розшук, за даними поліції, він є вихідцем з Азербайджану.

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