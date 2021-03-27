Загрожував євроінтеграції. У СН пояснили указ Зеленського по Тупицькому

У партії "Слуга народу" заявили, що рішення КСУ, ухвалені під керівництвом Олександра Тупицького, могли позбавити Україну міжнародної підтримки. Таким чином у СН прокоментували рішення президента Володимира Зеленського про скасування призначення глави КСУ.
Глава партії Олександр Корнієнко зазначив, що Зеленський виконав свій обов’язок "боронити національну безпеку".
"Якщо рішення КСУ безпосередньо загрожують дуже багатьом позиціям з євроінтеграції, антикорупційної інфраструктури, незалежності Антикорупційного бюро, то це все дуже серйозні виклики для національної безпеки… Тому президент виконав свій обов’язок боронити національну безпеку, скасувавши укази про призначення суддями КСУ Тупицького і Касмініна", - підкреслив нардеп.
У СН очікують, що зі звільненням двох судей КСУ отримає шанс повернутися до нормальної роботи без блокування і перешкоджання з боку колишнього голови суду.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що особи, призначені до КСУ президентом-втікачем Віктором Януковичем, можуть відправлятися на заслужений відпочинок.
Як писало РБК-Україна, 27 березня глава держави скасував укази про призначення Тупицького і Касминина суддями КСУ. Указ про призначення Тупицького підписав Янукович 14 травня 2013 року.
Пізніше представник президента в КСУ Федір Веніславський пояснив, що підставою для звільнення Тупицького стала підтримка їм анексії Криму.