Загрожував євроінтеграції. У СН пояснили указ Зеленського по Тупицькому

У партії "Слуга народу" заявили, що рішення КСУ, ухвалені під керівництвом Олександра Тупицького, могли позбавити Україну міжнародної підтримки. Таким чином у СН прокоментували рішення президента Володимира Зеленського про скасування призначення глави КСУ.

Глава партії Олександр Корнієнко зазначив, що Зеленський виконав свій обов’язок "боронити національну безпеку".

"Якщо рішення КСУ безпосередньо загрожують дуже багатьом позиціям з євроінтеграції, антикорупційної інфраструктури, незалежності Антикорупційного бюро, то це все дуже серйозні виклики для національної безпеки… Тому президент виконав свій обов’язок боронити національну безпеку, скасувавши укази про призначення суддями КСУ Тупицького і Касмініна", - підкреслив нардеп.

У СН очікують, що зі звільненням двох судей КСУ отримає шанс повернутися до нормальної роботи без блокування і перешкоджання з боку колишнього голови суду.