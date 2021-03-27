RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Загрожував євроінтеграції. У СН пояснили указ Зеленського по Тупицькому

Автор: Юлія Струк

У партії "Слуга народу" заявили, що рішення КСУ, ухвалені під керівництвом Олександра Тупицького, могли позбавити Україну міжнародної підтримки. Таким чином у СН прокоментували рішення президента Володимира Зеленського про скасування призначення глави КСУ.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Глава партії Олександр Корнієнко зазначив, що Зеленський виконав свій обов’язок "боронити національну безпеку".

"Якщо рішення КСУ безпосередньо загрожують дуже багатьом позиціям з євроінтеграції, антикорупційної інфраструктури, незалежності Антикорупційного бюро, то це все дуже серйозні виклики для національної безпеки… Тому президент виконав свій обов’язок боронити національну безпеку, скасувавши укази про призначення суддями КСУ Тупицького і Касмініна", - підкреслив нардеп.

У СН очікують, що зі звільненням двох судей КСУ отримає шанс повернутися до нормальної роботи без блокування і перешкоджання з боку колишнього голови суду.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що особи, призначені до КСУ президентом-втікачем Віктором Януковичем, можуть відправлятися на заслужений відпочинок.

Як писало РБК-Україна, 27 березня глава держави скасував укази про призначення Тупицького і Касминина суддями КСУ. Указ про призначення Тупицького підписав Янукович 14 травня 2013 року.

Пізніше представник президента в КСУ Федір Веніславський пояснив, що підставою для звільнення Тупицького стала підтримка їм анексії Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд УкраиныСлуга народаОлександр Корнієнко
Читайте також
Особи, призначені до КСУ Януковичем, можуть відправлятися на заслужений відпочинок, - Зеленський
Підтримав анексію Криму: Веніславський назвав підстави для звільнення голови КСУ
Прогноз погоди