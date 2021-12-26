Погрожував дистанційно підірвати Раду: у Дніпрі затримали "мінера"

Телефонний дзвінок від 49-річного жителя Дніпра на лінію 102 надійшов 25 грудня близько 14:00.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебував за місцем проживання і мав при собі мобільний телефон, з якого повідомив про бомбу.

Зловмиснику вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.