Чи загрожує сибірська виразка українцям: в МОЗ вказали на важливий момент через війну

"Від людини до людини сибірка майже не передається. Найчастіше все закінчується одним випадком інфікування. Тобто в цьому плані сибірка не становить собою великої загрози. Тим часом у разі влучання снарядів, підмивання ґрунту потенційний контакт із сибіркою людей, які мешкають поруч зі скотомогильниками, справді можливий", - зазначив він.

За словами лікаря, наразі епідеміологи проводять аудит всіх могильників.

"Якщо вони бачать порушення цілісності, то вживають стандартних заходів - це дезінфекція, а потім повторне консервування. Окремо також запущена ініціатива, щоб фахівці центрів контролю та профілактики хвороб України додатково проінспектували всі могильники, які є на їхніх територіях. Завдяки цьому, сподіваємося, ризики будуть мінімальними", - розповів Кузін про заходи, що наразі проводяться.

Ігор Кузін нагадав, що всі скотомогильники, відповідно до державних санітарних правил і норм, мають бути розміщені на значній відстані від житлових масивів.

"Найчастіше - за межами населених пунктів або житлової забудови. Це теж знижує ризики. Проте, на його думку, інспекційний захід не завадить, аби переконатися, що всі скотомогильники перебувають у належному стані", - додав він.

Головний державний санітарний лікар також нагадав, що сибірка лікується антибіотиками.

"Якогось особливого лікування немає. Випадки захворювання, які реєструвалися на території України, проходили переважно в середній або легкій формі і доволі швидко піддавалися лікуванню", - підсумував Ігор Кузін.