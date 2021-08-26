Загроза теракту в Кабулі стала більш конкретною, - Міноборони Німеччини

Глава Міноборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що терористична загроза в Кабулі стала більш конкретною. Ситуація в країні "максимально небезпечна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра в ході брифінгу.

Крамп-Карренбауеа зазначила, що вельми конкретний ризик нападу бойовиків Ісламського держави в кабульському аеропорту все більше перешкоджає зусиллям по евакуації.

"Міністерство закордонних справ порадило жителям Кабула більше не приїжджати в аеропорт самостійно", - сказала вона журналістам у Берліні, додавши, що це ще більше обмежує шанси для евакуації.